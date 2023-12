IVA Zero beneficiou os consumidores, diz economista João Duque

O IVA Zero no cabaz de bens alimentares essenciais teve impacto positivo na vida das pessoas, disse esta quinta-feira o economista João Duque.

Em declarações à Renascença, João Duque afirmou que “não há a mínima dúvida de que houve um benefício” para as pessoas, dado que “os intermediários, a rede de retalho, ficaram mesmo com IVA Zero”.

Contudo, “com o evoluir dos preços durante o ano, esse benefício rapidamente foi comido e as pessoas acabam por não sentir, porque, na prática, também não era muito significativo o valor do IVA Zero, porque se aplicava a produtos em que o IVA já era muito baixo em muitos casos”, explicou.

Isso justifica a perceção das pessoas de que a medida introduzida pelo Governo não resultou.