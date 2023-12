Preços das casas sobem 7,6% no terceiro trimestre

Os preços da habitação em Portugal continuaram a aumentar entre julho e setembro de 2023. A subida de 7,6% no índice de preços das habitações, divulgada esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revela que os preços ainda sobem, mas representa um novo abrandamento face a 2022 e aos meses da primavera de 2023.

De acordo com o INE, o aumento dos preços no terceiro trimestre de 2023 está 1,1 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre, dos meses de março a junho, e 5,5 pontos percentuais abaixo do crescimento de 13,1% no terceiro trimestre de 2022. Contudo, enquanto os preços das casas já existentes subiram 8,1%, o aumento dos valores das novas casas ficou pelos 5,8%.

Estes números significam uma continuação da tendência de abrandamento no aumento dos preços das casas, em curso desde o final de 2022.

Ao mesmo tempo, a vendas diminuíram quase 19% - as mais de 34.200 habitações vendidas resultaram na transação de 7,1 mil milhões de euros, um valor que também desce (mais de 12%) na comparação com o mesmo período do ano passado.

Também em queda está o número de compradores estrangeiros. Mais de 2.700 habitações foram compradas por pessoas com um domicílio fiscal fora do território nacional, um número que representa uma redução de 0,9% em termos homólogos.

O índice de preços das habitações é calculado através de "informação administrativa fiscal anonimizada", enviada pela Autoridade Tributária e Aduaneira, sobre o Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) e o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).