Excedente orçamental do Estado chega a 3,3% em setembro

As contas seguem melhor do que o esperado e até ultrapassam os valores de 2022, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística.

Nos primeiros nove meses do ano o excedente orçamental cresceu para 3,3% do produto interno bruto (PIB), ou 6,6 mil milhões de euros.

É uma melhoria face ao período homólogo, em que ficou nos 2,6%. O ministro das Finanças conta fechar 2023 com um excedente de 0,8%

O INE justifica esta melhoria do saldo com o crescimento da receita total, em 9,3%, que ficou acima do aumento de 7,2% da despesa total.

Do lado da receita, destaque para os impostos. A receita fiscal subiu 7,9%, as contribuições 10,6% e na outra despesa corrente estão a entrar mais 11,4% nos cofres públicos.

Na despesa, subiram os encargos com juros (22,1%), a despesa de capital (23,2%) e ainda as prestações sociais e as despesas com pessoal.