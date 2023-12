PRR. Costa leva anúncio de 2.400 milhões a Marcelo

A Comissão Europeia acaba de transferir para Portugal mais uma tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O anúncio foi feito esta quinta-feira pelo primeiro-ministro durante os cumprimentos de boas festas ao Presidente da República.

António Costa diz que apenas ficam a faltar desta tranche 700 milhões que chegarão nos primeiros dias de 2024.

“Podemos chegar hoje aqui com uma boa notícia. A Comissão Europeia acabou hoje mesmo de aprovar a transferência para Portugal, já na próxima semana, de um montante correspondente ao essencial dos terceiros e quartos pagamentos do PRR. São 2.400 milhões de euros. Creio que há só mais um país que vai receber o quarto pagamento. Há uma pequena parte que fica por pagar, são 700 milhões de euros que serão pagos nos primeiros meses do ano”, disse o primeiro-ministro demissionário.