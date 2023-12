Preços de bilhetes da CP sobem mais de 6% em 2024

No caso dos comboios urbanos de Lisboa , os bilhetes de uma zona e de duas zonas sobem dez cêntimos, para 1,45 e 1,75 euros, respetivamente. O aumento é maior à medida que são atravessadas mais zonas. O bilhete comprado através do cartão zapping vai aumentar de 1,90 para 2 euros.

Para os comboios urbanos do Porto, os aumentos são semelhantes. Uma viagem entre o Porto e Braga (ou Guimarães), que custa atualmente 3,25 euros, vai aumentar para 3,45 euros. As viagens entre Aveiro (ou Marco de Canaveses) e o Porto vão passar a custa 3,8 euros face aos 3,55 atuais.

Nos comboios inter-regionais, o aumento do custo do bilhete de uma viagem entre Porto e Valença não chega a um euro - o novo preço é de 12,1 euros. Já uma viagem de comboio regional de Nine - onde os comboios de longo curso que partem e se dirigem para Braga deixam e recolhem passageiros da Linha do Minho - até Valença vai custar mais 50 cêntimos.

Para viajar em toda a Linha do Algarve - onde a circulação tem sido afetada por supressões nos últimos dias -, entre Lagos e Vila Real de Santo António, vai ter que pagar mais 65 cêntimos do que em 2023 (11,35 euros).

Para ir de Coimbra até à Guarda - de autocarro, já que a Linha da Beira Alta continua em obras -, vai pagar mais 75 cêntimos (13,05 euros) por uma viagem que continua a durar mais de três horas.

Não incluídos nos aumentos estão as assinaturas e passes intermodais (como o Navegante). Existe ainda o Passe Ferroviário Nacional, que vai continuar a custar 49 euros, mas vai passar a abranger comboios urbanos, inter-regionais e Intercidades.