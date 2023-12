Número de trabalhadores em layoff não pára de aumentar

Há três meses que o número de trabalhadores em lay off não pára de aumentar. Em novembro eram 15 765 os trabalhadores que estavam enquadrados neste regime de apoio a empresas que estão em dificuldades, mais 5 339 pessoas que no mês anterior. Comparando com o mesmo período do ano passado, significa um aumento de 136%.

De acordo com a Segurança Social , há 570 entidades empregadoras a receber apoio, mais 89 que no mês anterior e mais 408 dos que há um ano.

Desempregados inscritos nos centros de emprego aumentam 5,3% em novembro

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a aumentar 5,3% em novembro, em termos homólogos e 3% face ao mês anterior, para 312.310 pessoas, de acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo IEFP.

Segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) "no fim do mês de novembro de 2023, estavam registados, nos Serviços de Emprego do Continente e Regiões Autónomas, 312.310 indivíduos desempregados, número que representa 66,4% de um total de 470.603 pedidos de emprego".

Assim, indicou, "o total de desempregados registados no país foi superior ao verificado no mesmo mês de 2022 (+15.587; +5,3%) e no mês anterior (+8.954;+3,0%)", sendo que, "para o aumento do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2022, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (+21.855)".

Por outro lado, destacou, "há uma diminuição dos inscritos há 12 ou mais meses no ficheiro dos Serviços de Emprego (-6.268)".

[notícia atualizada às 19h52 de 20 de dezembro de 2023]