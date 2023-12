Ministros das Finanças da UE acordam revisão das regras orçamentais

As novas regras, diz a nota publicada na rede social X, são mais “equilibradas, realistas e adequadas aos desafios atuais e futuros”.

Os limites foram suspensos com a pandemia e a invasão da Ucrânia.

A Comissão Europeia defende desde abril regras orçamentais baseadas no risco, com uma trajetória técnica e personalizada, que dê mais tempo a países endividados para reduzirem o défice e a dívida, como Portugal.

"Acordo por unanimidade no Ecofin. Apesar das diferenças significativas em relação à nossa proposta, as novas regras proporcionam um melhor equilíbrio entre estabilidade e crescimento, com incentivos ao investimento e à reforma e maior apropriação. Boas notícias para a economia da UE", disse o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, na rede social Twitter.



