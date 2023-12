Horta Osório e fundo oferecem 6 mil milhões por ativos da Altice

António Horta Osório e o fundo de investimento Warburg Pincus juntaram-se para oferecer 6 mil milhões de euros por ativos de telecomunicações da empresa Altice em Portugal. A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo Financial Times (FT), que cita uma fonte próxima do processo.

O fundo norte-americano está a trabalhar em parceria com o gestor português, que já liderou os bancos Lloyds e Credit Suisse, para passar a controlar ativos da Altice, que detém a operadora Meo, avança o jornal.

Horta Osório é mais do que um conselheiro da Warburg Pincus. Fonte próxima do negócio fala numa "parceria" entre as duas partes para adquirir os ativos da Altice.

António Horta Osório e o fundo de investimento Warburg Pincus declinaram comentar a notícia, indica o Financial Times.



A Altice está a aceitar propostas para o negócio das telecomunicações em Portugal até ao próximo mês de janeiro. Outro dos interessados é o fundo Apollo, segundo o FT.

A venda dos ativos de telecomunicações em Portugal faz parte de uma operação do patrão da Altice, Patrick Drahi, para reduzir a sua dívida de 60 mil milhões de dólares.