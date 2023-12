Sindicato acusa empresa de Penamacor de terrorismo laboral

O Sindicato Têxtil da Beira Baixa acusa a empresa de confeções Unideco, em Penamacor, de exercer "terrorismo laboral" e de não pagar atempadamente os vencimentos, e avisou que as trabalhadoras podem entrar em greve no dia 27.

"Se não tiverem liquidado o salário do mês de novembro e o subsídio de Natal até ao dia 26 de dezembro, no dia 27 de dezembro irão entrar em greve", avisa o Sindicato Têxtil, em comunicado.

Na mesma nota, aquela estrutura sindical sublinhou que o salário na Unideco é sempre pago com atraso, que o vencimento de outubro foi pago em 20 de novembro, que os subsídios de férias e de Natal de 2022 foram pagos em prestações e que acabaram de ser saldados em outubro, e denunciou existirem maus-tratos na empresa.

De acordo com o sindicato representativo do setor, a chefe de linha "usa e abusa do poder que lhe foi dado pela gerência para maltratar, desrespeitar, pressionar e enxovalhar as trabalhadoras".

A estrutura sindical acrescentou que existem pressões e ameaças, que "a empresa mistura questões pessoais com as profissionais", que há "vários trabalhadores com depressão", que já existiu a necessidade de "recorrer à intervenção da GNR devido aos maus-tratos recebidos dentro da empresa" e que foram denunciadas perante a Autoridade para as Condições do Trabalho situações de assédio moral.

"As trabalhadoras sofrem de terrorismo laboral", vincou o Sindicato Têxtil, que considerou ser um cenário de "desrespeito completo para com as trabalhadoras", que "não pode continuar".

A agência Lusa fez várias tentativas para falar com a administração daquela empresa de confeções da vila do distrito de Castelo Branco, sem sucesso.