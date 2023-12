Eletricidade aumenta 3,7% em janeiro

A eletricidade vai aumentar 3,7% a partir de 1 de janeiro no mercado regulado, anunciou esta sexta-feira a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

A medida vai abranger os 936 mil clientes do mercado regulado e os que, estando no mercado livre, optaram pela tarifa equiparada.

"Este acréscimo tarifário, superior ao anunciado em outubro, deve-se a um maior diferencial de custo da produção com remuneração garantida (PRG), do que o inicialmente previsto", explica a ERSE, em comunicado.



Para ilustrar o impacto do aumento médio de 3,7% no mercado regulado, entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos apresenta alguns exemplos:

Casal sem filhos [potência 3,45 kVA, consumo 1900 kWh/ano]: passa a pagar 37,67 euros (mais 1,05 euros)

Casal com dois filhos [potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano]: passa a pagar 95,70 euros (mais 3,27 euros)

A ERSE ressalva que os consumidores com tarifa social "beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de Venda a Clientes Finais, de acordo com o estabelecido pelo Despacho n.º 10557/2023, de 16 de outubro".