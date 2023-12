Banco de Portugal não exige o pagamento de serviços com cartão

O Banco de Portugal garantiu esta sexta-feira que não está a exigir o pagamento de serviços com cartão a partir de 2024.

Em comunicado, o gabinete de Mário Centeno esclarece que apenas determinou que se alargassem os meios de pagamento dos serviços, também à rede Multibanco. Foi deixada à SIBS, a empresa que gere a rede, “a melhor forma de o fazer”.

Para que não haja dúvidas, a nota do supervisor acrescenta ainda que, “de entre os requisitos cujo incumprimento importava corrigir, não se incluía a obrigatoriedade de detenção de um cartão para pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e carregamentos de telemóveis no homebanking das instituições”.

O Banco de Portugal conclui que a exigência de um cartão para continuar a pagar estes serviços online é da “exclusiva responsabilidade” da SIBS e dos prestadores de serviços.

O esclarecimento do Banco de Portugal surge na sequência de comunicações que as entidades bancárias estão a enviar aos seus clientes com novas regras para a realização de pagamentos nos canais digitais.

Os bancos querem que, a partir de 1 de janeiro, diversos tipos de pagamentos estejam disponíveis apenas para quem possui um cartão bancário, algo que não acontecia até agora.