Banco de Portugal corta previsão da inflação em 2024 para 2,9%

O Banco de Portugal (BdP) está mais otimista sobre a descida da inflação em Portugal no próximo ano, prevendo agora uma taxa de 2,9%, de acordo com as projeções divulgadas esta sexta-feira. No Boletim Económico de dezembro, a instituição liderada por Mário Centeno prevê que a inflação mantenha uma trajetória descendente, com a variação anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) a reduzir-se de 5,3% em 2023 para 2,9% em 2024 e 2% em 2025 e 2026. Em outubro, o banco central apontava para uma taxa de 5,4% este ano, de 3,6% em 2024 e de 2,1% em 2025. A contribuir para a redução da inflação está a diminuição de "custos de produção, na sequência da reversão de choques adversos sobre a oferta, bem como uma efetiva transmissão da política monetária", explica o relatório. Ainda assim, assinala que em termos trimestrais, "após atingir 2,6%" nos últimos três meses de 2023, "a inflação deverá apresentar valores temporariamente mais elevados ao longo de 2024, convergindo para 2% em 2025". "Os valores mais elevados em 2024 resultam de efeitos temporários sobre os preços dos bens energéticos e alimentares", detalha. Nos produtos energéticos, refletem "o impacto do aumento esperado do preço da eletricidade no início do ano e os efeitos de base nos combustíveis, dado que não deverá ocorrer em 2024 uma queda tão significativa dos preços como a observada na primeira metade de 2023". Por outro lado, espera que a taxa de variação dos preços nos produtos alimentares aumente em janeiro com o fim do IVA zero. Para a inflação subjacente, a que desconta os produtos energéticos e alimentares, prevê uma trajetória descendente ao longo de 2024, refletindo os efeitos desfasados da redução de custos e do aperto da política monetária. À semelhança do Banco Central Europeu (BCE) para a zona euro, o Banco de Portugal também prevê que a inflação total apresente "valores consistentes" com a meta de 2% em 2025.

BdP mais otimista que o Governo. Previsão de 1,1% de excedente em 2023 No boletim, o Banco de Portugal prevê também um excedente orçamental de 1,1% do PIB este ano, acima dos 0,8% esperados pelo Governo, e que o rácio da dívida caia para 101,4%, segundo as previsões divulgadas esta sexta-feira. “Estima-se que o excedente este ano possa atingir 1,1% do Produto Interno Bruto (PIB), acima dos 0,8% previstos no Orçamento do Estado para 2024 (OE2024)”, indica o Boletim Económico de dezembro. A instituição liderada por Mário Centeno assinala, contudo, que apesar deste efeito base positivo, “o cenário macroeconómico menos favorável coloca o saldo previsto para 2024 em 0,1%”, próximo dos 0,2% previstos no OE2024, entregue pelo executivo em outubro. O Banco de Portugal (BdP) prevê ainda um rácio da dívida pública de 101,4% este ano, de 96,8% em 2024, de 92,3% em 2025 e de 87,9% em 2026. A previsão do banco central pressupõe um “cenário de excedentes primários em torno de 2,5% do PIB e de manutenção do diferencial negativo entre a taxa de juro implícita da dívida e o crescimento nominal do PIB”. No OE2024, a previsão do Ministério das Finanças para o peso da dívida pública é de 103% este ano e de 98,9% em 2024.