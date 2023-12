BCE mantém taxas de juro inalteradas pela segunda vez consecutiva

A inflação nos países do euro já caiu cerca de metade, ainda assim, Christine Lagarde diz que ainda pode voltar a subir. Só em 2025 deverá aproximar-se do objectivo de 2%.

“Hoje o Conselho de governadores decidiu manter as três taxas de juro diretoras do BCE inalteradas. Embora a inflação tenha descido nos últimos meses, é provável que volte a subir, temporariamente, no curto prazo. De acordo com as últimas projeções para a área do euro, dos especialistas do Eurosistema, a inflação deverá descer gradualmente durante o próximo ano, antes de se aproximar do nosso objetivo de 2% em 2025”, disse Lagarde.

O BCE espera uma inflação de 2,1% em 2025 e 1,9% só em 2026.

Para já, a presidente da autoridade monetária diz que as decisões vão continuar a basear-se nos dados e serão tomadas reunião a reunião. Esta quinta feira a descida dos juros não entrou sequer na discussão.

“Não discutimos de todo cortes nas taxas de juro. Não houve discussão ou debate sobre este tema”, assumiu.