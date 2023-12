Alta velocidade. Espanha dá mais um passo para Lisboa em bitola ibérica

O Governo espanhol anunciou esta quinta-feira a entrada em serviço da eletrificação de 195 quilómetros de linha de alta velocidade até Badajoz. O troço, construído em bitola ibérica, é mais um passo da Espanha para tornar realidade a ligação rápida de comboio a Lisboa.

A linha, entre as localidades de Plasencia e Badajoz – passando pelas cidades de Cáceres e Mérida -, já estava em serviço desde 2022, mas a eletrificação apenas foi concluída neste mês de dezembro.

Segundo o Ministério dos Transportes e Mobilidade Sustentável de Espanha, a ligação ferroviária foi construída em bitola ibérica, com travessas polivalentes, tal como Portugal tem feito. Essa opção permite uma conversão futura para a bitola europeia, se um dia os governos ibéricos tomarem essa decisão.

Por agora, os comboios apenas podem circular a 200 km/h. Isso deve-se ao sistema de sinalização, que vai ser alterado para o Sistema Europeu de Gestão do Tráfego Ferroviário (ERTMS), permitindo subir as velocidades para o praticado no resto da rede de alta velocidade em Espanha.

O troço agora eletrificado faz parte da ligação entre as duas capitais ibéricas - um dos corredores de alta velocidade previstos pela União Europeia na Rede Transeuropeias de Transportes. Do lado de Espanha, fica a faltar a ligação entre Plasencia e Madrid.

O processo para a construção dessa parte em falta já começou. De acordo com a ADIF, a gestora das infraestruturas ferroviárias em Espanha, há obras em cerca de 70 quilómetros de linha, enquanto os restantes 200 quilómetros até Madrid estão à espera de aprovação ambiental.

E em Portugal?

Do lado português, também há obras a decorrer. Parte do afamado Ferrovia 2020, a nova linha entre Évora e Elvas liga a linha de Évora à linha do Leste, e depois até à fronteira. Parte desta linha, que vai ter uma velocidade máxima de 250 km/h para os comboios de passageiros, está concluída.

As restantes três fases, em conjunto com a instalação da sinalização - já no padrão europeu - ficarão concluídas em 2024, se não houver mais derrapagens nas obras. A conclusão da obra estava originalmente marcada para o final de 2019, mas os trabalhos só começaram nessa altura.