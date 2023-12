O combate à pobreza também passa pela "melhoria da mobilidade" e, por isso mesmo, "os próximos anos ficarão marcados pelo plano de mobilidade que está em marcha" na Área Metropolitana do Porto, garante o vereador da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, Dário Silva.

Na conferência "Portugal: Um país condenado a ser pobre?", que decorre esta quarta-feira no auditório municipal daquele município, Dário Silva destacou o "cuidado muito grande" da autarquia na "melhoria da mobilidade" pautada pela extensão da linha do Metro do Porto e pelo novo sistema de transportes que serve agora o Grande Porto, a UNIR.

"Acreditamos que é a revolução do transporte público na área metropolitana", defende o autarca, que também destaca a melhoria "dos cuidados de saúde" no concelho, com a requalificação do Hospital de Gaia Espinho, como outra forma de criar ferramentas para ajudar quem mais precisa.

"Acredito muito que a resposta ao combate à pobreza passe muito pelas dinâmicas que as câmaras podem trazer às populações. Estamos a contribuir com a nossa parte, apesar de sabermos que ainda há muito para fazer", assevera, destacando, igualmente, o "papel muito importante" que a câmara poderá ter para "garantir a atratividade para as empresa" já fixadas na cidade e para aquelas que queiram vir a fazê-lo, num esforço que promove a "criação de emprego" e ajuda a "melhorar a qualidade de vida" de quem vive e trabalha em Vila Nova de Gaia.

Dário Silva salienta, no entanto, que "não podemos esperar que resolvam todos os nossos problemas", mas que "programas inovadores" para ajudar famílias e jovens, o "alargamento das zonas verdes" ou a "melhoria da orla marítima" são também provas desse contributo para a melhoria da qualidade de vida da população.