Miranda Sarmento. "Portugal não está condenado à pobreza"

Portugal não está condenado à pobreza. Quem o garante é Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada do PSD, que, à entrada da conferência "Portugal: Um país condenado a ser pobre?", confirmou à Renascença que o partido mantém a intenção de baixar o IRC para 15% e o IRS o mais possível já em 2025, caso os sociais democratas formarem Governo.

"É sabido que queremos baixar os impostos. No caso do IRC o presidente do PSD já estabeleceu como objetivo, no final da legislatura, ter uma taxa de IRC que passe de 21% para 15%", indica.

"Pretendemos continuar a baixar o IRS... Defendemos que devia haver uma baixa de IRS logo em 2023, porque é preciso lembrar que o Estado cobrou a mais", recorda Joaquim Miranda Sarmento, que admite que um hipotético Governo PSD tentará "baixar o máximo possível durante a legislativa e, se possível, a começar já em 2025".

Joaquim Miranda Sarmento é o primeiro orador desta conferência da Renascença e da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e, à entrada, sublinhou, igualmente, que são necessárias reformas estruturais e que isso terá de passar por acordos no Centrão e a sociedade civil.

"O país precisa de estabilidade nas políticas públicas em áreas como a fiscalidade, a justiça, a educação... e, para isso, é preciso um largo consenso político e social que envolva os principais partidos, sobretudo os dois que governam, mas que envolva também as confederações patronais e sindicais", explica.

[Notícia atualizada às 09h41 de 13 de dezembro de 2023]