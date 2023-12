Novo aeroporto? Augusto Mateus quer "ver para crer"

Augusto Mateus faz como São Tomé, sobre o novo aeroporto de Lisboa, e quer “ver para crer” uma decisão tomada pelo poder político.

É a reação do ex-ministro da Economia à Renascença, depois de apresentado o trabalho da Comissão Técnica Independente (CTI), que considera Alcochete e Vendas Novas como as soluções viáveis.

“Passou tanto tempo, anda-se sempre tanto à volta da mesma coisa que eu quero ver para crer uma decisão que finalmente resolva este problema do desenvolvimento português e da região de Lisboa, que já foi bem mais desenvolvida no contexto europeu do que é agora, entre outras razões, por estes atrasos inaceitáveis”, afirma Augusto Mateus.

O economista também chegou a apresentar um estudo, ainda se discutiam opções como Ota e Rio Frio para o aeroporto. Volta a defender que é mais importante discutir o modelo, uma cidade-aeroportuária, do que a localização, mas descreve o que o país precisa.