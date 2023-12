"Terceira travessia não existe por causa do novo aeroporto"

A terceira travessia não está prevista por causa do novo aeroporto. Ela está prevista porque ela é fundamental para o funcionamento da Área Metropolitana de Lisboa. A terceira travessia do Tejo foi colada ao aeroporto há uns 15 anos, erradamente. Se não houver novo aeroporto, ela continua a ser necessária.

E uma terceira travessia sobre o Tejo é também um fator que ajuda ao sucesso do aeroporto? Claro e ao sucesso da Área Metropolitana de Lisboa. A terceira travessia é importante para gerar uma grande circular ferroviária em Lisboa. É fundamental para fazer um desvio de mobilidade do transporte rodoviário para o transporte ferroviário.

Estes prazos já incluem as acessibilidades? Não fizemos nenhum cronograma para a construção de acessibilidades, mas estou em crer que enquanto se constroem as plataformas e o terminal podem estar a fazer-se as acessibilidades. Estou mais preocupada com o acesso ferroviário, porque são projetos âncora que são complementares, e que têm a sua dinâmica própria.

Tendo em conta este atraso imposto pela demissão do Governo, quando podemos ter aviões a aterrar no novo aeroporto?

A coordenadora da CTI explica ainda que a TAP não foi ponderada nesta avaliação porque não estava no mandato da comissão, mas o decisor político deve ter em conta os projetos do futuro dono da companhia aérea nacional.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, Rosário Partidário diz ainda que o aeroporto pode começar a funcionar sem acesso ferroviário, no entanto, a ligação através de comboio é essencial.

A terceira travessia do Tejo não depende da localização do futuro aeroporto, afirma a coordenadora da Comissão Técnica Independente (CTI), Maria do Rosário Partidário.

É evidente que a ANA argumenta que a procura vai diminuir. Isso é o oposto do que diz a Confederação do Turismo de Portugal. E é o oposto que dizem os estudos de procura. Além disso, o aeroporto não é só uma plataforma para levantar e aterrar aviões. É uma âncora de desenvolvimento no território. E a ligação, nomeadamente, à rede europeia de transportes, em que Lisboa é um dos nós principais, não funciona no AHD, não funciona no centro de Lisboa. Tem que ter espaço.

O que é que nos pode fazer acreditar que, desta vez, vai ser diferente e que teremos um novo aeroporto? Temos uma situação de colapso no Aeroporto Humberto Delgado (AHD). Sobretudo, em termos da capacidade do lado terra, dos terminais, dos acessos ao próprio aeroporto. E do lado ar, embora em terra, também a questão dos estacionamentos, das esperas, dos "slots". Tudo isso pode ser melhorado. Há margem de melhoria, foi isso exatamente que entregamos no relatório de curto prazo.

Tendo em conta que Lisboa está a crescer em termos urbanísticos para o lado de Alcochete. Não corremos o risco de a população de Alcochete vir a ter os problemas que hoje em dia as pessoas em Lisboa têm com o ruído e o impacto na saúde mental?

Há uns meses estive em Genebra, estava num hotel mesmo ao lado do aeroporto. Eu não ouvia os aviões e depois fui tentar perceber porquê. É porque as rotas de aproximação e descolagem não passam por cima de áreas urbanizadas. A isto chama-se ordenamento do território. E portanto basta que haja um ordenamento do território na zona mais alargada. A Alta de Lisboa, que é um dos projetos mais recentes da cidade, está ao lado do aeroporto, e está na linha de enfiamento, e foi construída há pouco tempo. E portanto, há aqui um problema chamado ordenamento do território e é preciso salvaguardar.

A Alta de Lisboa, quando foi construída, já foi em plena discussão de transição do aeroporto de Lisboa para outro local…

Pois. Não aconteceu ainda.

Ainda na questão ambiental, como é que Vendas Novas ficou em segundo lugar, tendo em conta a floresta de sobreiros que existe no local?

Também tem no Campo de tiro de Alcochete. Isto é um paradoxo. Zonas densamente ocupadas que não têm áreas naturais têm pessoas que são afetadas do ponto de vista de ruído, de segurança, do próprio stress, questões psicológicas. Se nos afastarmos de zonas densamente ocupadas, vamos para zonas mais naturalizadas. Vendas Novas tem tanto ou mais sobreiros do que tem o Campo de Tiro de Alcochete. Até Santarém tem sobreiros. Temos que viver com a situação. Se eu tivesse alternativa, preferia, do que estar a sugerir um abate de sobreiros nas zonas em que efectivamente tem que ser. Não estamos a falar de 250 mil sobreiros. Estamos a falar de cerca de 30 a 40 mil sobreiros.

As duas soluções que foram consideradas as mais vantajosas (Portela + Alcochete e Portela + Vendas Novas) foram as únicas que foram introduzidas como hipóteses de trabalho pela Comissão. Eram hipóteses ganhadoras à partida?

Não necessariamente. Vendas Novas nem a conhecíamos. Ela foi sugerida através da plataforma.

Mas depois a comissão sugeriu Portela + Vendas Novas…

Não é possível conceber a decisão sobre o aeroporto sem ter um período de transição em que o Aeroporto Humberto Delgado tem que estar a funcionar, porque não se consegue fechar a porta de um lado e abrir do outro. Sobretudo considerando que nós sugerimos fazer um desenvolvimento flexível, o que significa que o aeroporto vai sendo construído.

Aquele valor dos 8 mil milhões de euros é o valor total. Não é necessariamente aquilo que tem que estar disponível no arranque. No arranque não tem que ser logo disponibilizado ou ter disponível esse valor de investimento. Até porque ao começar a funcionar vai começar a gerar receita e portanto, ao gerar receita, essa receita pode reverter a favor da sua expansão, desde que um contrato de concessão que exista assim o permita.