Preço do ouro atinge máximo histórico

O preço do ouro, um dos ativos considerados como um refúgio seguro em tempos de incerteza, subiu 0,7% esta segunda-feira na abertura das negociações, atingindo um novo máximo histórico de 2.087 dólares por onça (1918,51 euros).

Na sexta-feira, o ouro já ultrapassara o recorde atingido em agosto de 2020, de 2.075 dólares (1907,47 euros).



No acumulado do ano, o preço do ouro já registou uma valorização de 14,29%.

Um analista da XTB, Joaquín Robles, explicou que o preço do ouro é impulsionado pela fraqueza do dólar norte-americano e pela queda dos rendimentos das obrigações.