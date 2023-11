Prestação da casa agrava-se em todos os prazos mas subida abranda em dezembro

A prestação da casa paga ao banco vai aumentar em dezembro para todos os contratos indexados à Euribor que sejam revistos nesse mês, mas a subida abrandou face ao observado em novembro, segundo a simulação da Deco/Dinheiro&Direitos.

Um cliente com um empréstimo no valor de 150 mil euros, a 30 anos, indexado à Euribor a 12 meses e com um "spread" (margem de lucro do banco) de 1%, vai pagar a partir de dezembro 807,25 euros, contra os 701,33 euros que pagou neste último ano.

A subida de 105,92 é, ainda assim, inferior à observada para os contratos indexados à Euribor a 12 meses (com as características consideradas nesta simulação) que renovaram no início de novembro e viram a prestação agravar-se em 135,55 euros.

Já no caso de um empréstimo nas mesmas condições (valor e prazo de amortização), mas indexado à Euribor a seis meses, o cliente passa a pagar mais 34,87 euros do que paga desde junho. .

Já no que diz respeito aos empréstimos indexados à Euribor a três meses, a prestação da casa -- para as condições referidas -- aumenta em dezembro para 802,67 euros, refletindo uma subida de 17,48 euros mensais face à última revisão, em setembro.