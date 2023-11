Portugal está em 36.º no ranking mundial de competitividade digital, segundo dados do IMD – Institute for Management Development, num estudo que envolve 64 países.

Portugal subiu duas posições face ao ano anterior e destaca-se em “Regulamento de proteção de dados” e “Tecnologias de comunicação”.

Em “Conhecimento” caiu dois lugares, para o 31º, mas melhorou em “Formação e educação” e “Concentração científica”.

O país mostra ainda bons resultados no “Rácio aluno/professor (ensino superior)” e nos “Licenciados em Ciências”, “Políticas de imigração” ou “Agilidade empresarial”.

Portugal revela fragilidades na “Experiência internacional” e na “Formação dos trabalhadores”, “Assinantes de banda larga móvel” ou “Uso de big data e analytics”.

O Líder do ranking é de novo os Estados Unidos, que recuperam o título de “líder digital”, depois de terem sido ultrapassados no ano passado pela Dinamarca (este ano na quarta posição).