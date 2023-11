PIB aumenta 1,9% em termos homólogos e recua 0,2% no 3.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) português aumentou 1,9% no terceiro trimestre face ao mesmo período de 2022 e diminuiu 0,2% relativamente ao segundo trimestre, confirmou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os números conhecidos corroboram a estimativa rápida divulgada a 31 de outubro pelo INE, que apontava para uma desaceleração do crescimento homólogo do PIB para 1,9% entre julho e setembro, após ter aumentado 2,6% no trimestre anterior, e para uma contração de 0,2% face ao segundo trimestre, após um crescimento em cadeia de 0,1% no trimestre anterior.

De acordo com as estimativas preliminares das "Contas Nacionais Trimestrais", "o contributo positivo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB diminuiu significativamente no terceiro trimestre, passando de 1,7 pontos percentuais no trimestre anterior para 0,2 pontos percentuais, observando-se uma acentuada desaceleração das exportações de bens e serviços em volume, com a componente de bens a registar um decréscimo".