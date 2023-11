Combustíveis descem pela sexta semana consecutiva

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer na próxima semana, avançou esta quinta-feira o jornal online O ECO.

De acordo com fonte do mercado, o gasóleo simples vai descer 1,5 cêntimos, ficando na ordem de 1,612 euros por litro.

Já a gasolina simples 95 desce meio cêntimo, passando para 1,675 por litro, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia.

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis.

Contudo, os preços podem ainda sofrer ligeiras alterações devido ao fecho das cotações do petróleo Brent desta sexta-feira, ao comportamento do mercado cambial e também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras e consoante o posto de abastecimento.

Em seis semanas, o gasóleo já desceu 11,4 cêntimos e a gasolina 9,9 cêntimos.