OCDE revê em baixa crescimento económico em Portugal para 2,2% este ano

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em baixa as previsões para a economia nacional, apontando agora para um crescimento de 2,2% para este ano, de 1,2% para 2024 e de 2% para 2025.

Estas previsões são abaixo das divulgadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um crescimento da economia portuguesa de 2,3% este ano e de 1,5% em 2024 e semelhantes às do Conselho das Finanças Públicas (CFP) de 2,2% para este ano.



"A baixa confiança das empresas e das famílias, o crescimento global modesto e a elevada incerteza estão a travar a atividade, embora o mercado de trabalho restritivo apoie o crescimento dos salários e o consumo privado e a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) impulsione o investimento", destacou a OCDE, no relatório.

"Um reforço progressivo da procura externa apoiará as exportações em 2024-25", indicou.

A OCDE destacou ainda que "a dívida pública continuará a diminuir e descerá para menos de 100% do PIB em 2025", acrescentando que "uma despesa pública mais eficiente e um quadro orçamental reforçado contribuirão para fazer face às crescentes pressões sobre as despesas decorrentes do envelhecimento da população e das fortes necessidades de investimento".

Ainda assim, "apesar de uma diminuição constante, a dívida pública em relação ao PIB continua a ser elevada" alertou a OCDE, referindo que "é necessário um forte crescimento, despesas mais eficientes e um quadro orçamental reforçado" para "fazer face às crescentes pressões orçamentais decorrentes do envelhecimento da população e das necessidades de investimento".