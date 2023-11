Combustíveis. Gasolina desce, gasóleo fica na mesma

A próxima semana vai trazer uma nova mexida nos preços dos combustíveis, mas só para a gasolina.

De acordo com a imprensa especializada do setor, o litro da gasolina desce 1,5 cêntimos. Já no caso do gasóleo os preços vão manter-se inalterados.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent, esta sexta-feira, e o comportamento do mercado cambial.

Apesar das descidas previstas, e como os preços são definidos por cada operador, convém confirmar o preço nas bombas antes de abastecer.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Recorde-se que se mantém em vigor as medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços.

As medidas incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono, traduzindo-se num desconto de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

De acordo com o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal tem a 9ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 0,6 cêntimos, enquanto o gasóleo ocupa a 13ª posição do ranking europeu.