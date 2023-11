Novo aeroporto de Lisboa. Relatório sobre localização conhecido a 5 de dezembro

Já é conhecida a data para a apresentação do relatório de análise estratégica ao aeroporto de Lisboa.

A Comissão Técnica Independente vai apresentar a 5 de dezembro as suas conclusões. Isto significa que, daqui a duas semanas, vamos saber o que diz o relatório sobre a localização do futuro aeroporto de Lisboa.

A Comissão analisou nove opções para a construção do novo aeroporto. O relatório deve apresentar as vantagens e desvantagens de cada uma com base em cinco fatores: segurança aeronáutica, acessibilidade e território, saúde humana e viabilidade ambiental, conectividade e desenvolvimento económico, investimento público e modelo de financiamento.

Esta avaliação será depois enviada ao Governo para decidir sobre a localização definitiva, o que já vai caber ao executivo que sair das eleições antecipadas de 10 de março.