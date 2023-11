Nobel da Economia diz que "Portugal é uma espécie de milagre económico"

Em entrevista ao Jornal de Negócios, Paul Krugman adianta que o nosso país podia ser um caso de estudo, assinalando que ainda ninguém percebeu muito bem o que aconteceu à economia portuguesa e que explica o crescimento económico dos últimos anos.

Lembrando que ao contrário do que aconteceu em Espanha, a recuperação económica em Portugal foi feita sem desemprego elevado, desvalorização interna e queda dos custos pode, por isso, ser apontada como um caso de estudo.

Paul Krugman admite, no entanto, não perceber como Portugal se saiu tão bem, referindo que quer o turismo quer as exportações podem ter tido um importante papel.

Nesta entrevista, o Prémio Nobel da Economia em 2008 deixa também um alerta para riscos na Europa, relacionados com a dívida de Itália.

E se a Europa vai ter problemas, se vai haver uma recessão europeia, Portugal pode vir a sofrer com isso porque “é demasiado pequeno e está demasiado ligado”.

Abordando as elevadas taxas de juro, frisa que “Portugal não está livre” do problema, mas que “pode ser algo que consiga ultrapassar”, uma vez que tem estado a crescer bem economicamente.

Já em termos de inflação admite os erros de análise dos economistas e nota que a inflação acabou por ser transitória, ainda que demorando mais do que o esperado. No que diz respeito aos bancos centrais, o Nobel da Economia entende que têm “poucos instrumentos” além do aperto monetário que implementaram.

Segundo o economista norte-americano, a Europa teve azar por enfrentar um choque energético com a guerra na Ucrânia e isso ajuda a explicar a maior demora a sentir os efeitos da política monetária.

Paul Krugman acredita que a UE chegará ao mesmo ponto dos EUA, mas admite que a recessão é mais provável no Velho Continente, já que a economia está “mais fraca”.