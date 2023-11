​Insolvências com maior aumento do ano em outubro

As insolvências em Portugal registaram um aumento de 27% em outubro, em comparação com o mesmo período no ano anterior.



Segundo os dados divulgados esta, segunda-feira pela Companhia de Seguro de Crédito (Cosec), as micro e pequenas empresas - com um volume de negócios inferior a 500 mil euros - continuam a registar as maiores dificuldades de tesouraria.

Entre os setores mais afetados estão os serviços, a construção e o retalho.

Em termos geográficos, Porto e Lisboa registaram o maior número de insolvências no mês de outubro.

A seguradora destaca que este aumento das insolvências se deve às “elevadas taxas de inflação, que tem retirado poder de compra às famílias e diminuído as margens das empresas”.