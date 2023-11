A agência de notação financeira Moody's melhorou o rating de Portugal em dois patamares para a categoria "A3".

O rating da dívida da República Portuguesa atinge o melhor registo desde 2011, assinala o Ministério das Finanças.

A Moody's destaca os efeitos positivos no médio prazo de “uma série de reformas económicas e orçamentais, a desalavancagem do setor privado e o continuado fortalecimento do setor bancário”.