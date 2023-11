Web Summit 2023. A transição energética pode avançar sem cooperação?

Bianca Dragomir, diretora da associação Cleantech for Iberia, assume que, apesar de a Europa ter sido pioneira na aprovação de medidas para combater as alterações climáticas, há ainda muito a fazer, nomeadamente acelerar políticas que favoreçam a tecnologia.

“Na atmosfera política atual, muito polarizada, é preciso trazer consenso sobre as formas de combater as alterações climáticas, como a 'clean tech', para dentro da agenda e do discurso políticos”. A ideia foi defendida esta quarta-feira pela eurodeputada Lídia Pereira, num painel na Web Summit sobre o potencial da Península Ibérica em se tornar um epicentro de startups “clean tech” - empresas dedicadas a desenvolver tecnologias que reduzam os impactos ambientais negativos, como as formas de energia alternativas.

É também à procura de mais impacto que o Parlamento Europeu criou o "Grupo de Amizade de Cleantech", no qual todas as forças políticas europeias debatem o papel da União Europeia (UE) nesta matéria - um sinal, para Lídia Pereira, de que a Europa “quer chegar a melhores políticas”.

Iker Marcaide também pede políticas que resolvam as “falhas” nestes ecossistemas e que multipliquem a criação de valor. Como fundador e administrador do grupo Zubi (dedicado à compra e investimento destas startups), Marcaide aponta ainda a necessidade de facilitar a ligação entre diferentes empresas de clean tech - “é o esforço mais duradouro que podemos fazer em conjunto e a forma mais eficiente de maximizarmos o nosso impacto”.

Startups e universidades são as principais aliadas

Ana Casaca, diretora de Inovação da Galp, também aponta a colaboração como a chave para promover uma transição energética eficaz, principalmente num tempo em que “a troca de ideias é de tal ordem que 40% do conhecimento vem de fora da organização, de outras entidades e parceiros”. Neste processo de troca de ideias, as start-ups são umas das protagonistas.

“Nós queremos construir soluções com startups, queremos investigar e testar com elas novas formas de energia – não queremos ficar com a propriedade de nenhuma ideia. Se as startups precisam de investimento, nós damos. As grandes empresas de energia devem ser um veículo para promover a inovação, nas condições certas. No final, aí sim, pode-se fazer um contrato entre a empresa e a startup, para implementar essa nova forma de energia”, clarifica a executiva da Galp.

Além disso, Ana Casaca diz que não faz sentido colaborar com startups se não houver novas formas de tecnologia para investir - e nisto as universidades e politécnicos são um importante aliado.

“Pensamos os ecossistemas com o meio académico em Portugal, onde damos mentorias e colaboramos diretamente com projetos. Queremos garantir que os estudantes de mestrado e doutoramento continuam a criar oportunidades para o país. Financiamos projetos porque acreditamos que a liberdade de investigação pode ser um catalisador do conhecimento que precisamos”, afirma.