Start up brasileira do direito vence pitch da Web Summit

Está encontrada a empresa vencedora da edição deste ano da Web Summit: é a Inspira, uma empresa brasileira da área do direito. O anúncio do vencedor foi feito no palco central do Altice Arena.

Chegaram à final três start-ups. A primeira a apresentar o seu projeto a Inspira, uma empresa brasileira que pretende ser uma espécie de "co-piloto para advogados". Henrique Ferreira veio ao palco central da Web Summit explicar como o seu trabalho é importante, especialmente num país com tantos advogados e tantos casos legais para resolver. "Queremos ser o primeiro unicórnio legal", confessa.

Depois subiu ao palco a representante da Kinderpedia, uma plataforma que pretende ser uma ligação entre a escola e os pais. Num só software, é possível organizar toda a vida escolar e partilhar as novidades com os pais, num modelo de subscrição pago pelas escolas.

Finalmente, a Cognimate Inc veio provar que a reabilitação de doentes afetados por acidentes vasculares cerebrais não tem de ser necessariamente penosa. Através de uma espécie de luva, prometem transformar a reabilitação "num jogo" divertido e que pode ser utilizado individualmente na recuperação de quem ficou com sequelas físicas e precisa de reaprender a mexer as mãos.

A escolha foi feita pelo júri, mas o público também votou nas três finalistas. Se fosse o público a escolher, a empresa vencedora teria sido a Kinderpedia, que recolheu 54% dos votos. A Inspira recolheu 27% dos votos e a Cognimate 19%.