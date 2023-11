Cibersegurança, idosos e trabalhadores independentes. Escolhidas as três plataformas portuguesas premiadas na Web Summit

Estão escolhidas as três startups portuguesas que mais se destacaram no “Road to Web Summit”, programa da StartupPortugal e da Web Summit que seleciona os projetos que representam Portugal no evento.

Entre as 115 candidatas, a StartUp mais promissora foi a Ethiac, uma plataforma de cibersegurança premiada com 15 mil euros.

"Reconhecemos que o facto de criar mais tecnologia leva a discrepâncias cada vez maiores entre segurança e tecnologia. A nossa aplicação surge para combater este problema, para reduzir este fosso e para que no espaço de 5 a 10 anos as pessoas possam confiar na tecnologia", afirma André Baptista, cofundador da Ethiac.

Considerada a startup com maior potencial de impacto social, o programa premiou a Actiff Age, cuja plataforma combate o sedentarismo das pessoas mais velhas. Sara Gonçalves, CEO do projeto, recebeu um cheque de 5 mil euros e defendeu que é preciso ajudar não apenas as pessoas de idade mais avançada mas também as instituições que delas tratam.

"Na maior parte dos lares de idosos, grande parte das pessoas estão a olhar para uma parede ou para uma televisão. O sedentarismo tem um impacto brutal na saúde das pessoas, na economia e na sociedade, naquilo que pagamos em contas de saúde desnecessárias se fôssemos mais ativos. Nós desenvolvemos uma plataforma com exercícios físicos e cognitivos adaptados a estas pessoas, como dança ou "yoga na cadeira" ou treinos de memoria. Ajudamos as pessoas em casa e também as instituições que lidam com os mais velhos", explicou na conferência de imprensa na Web Summit.

Premiada foi também a Jupiter App, plataforma virada para os trabalhadores independentes e para as suas necessidades de organização fiscal. Vânia Fortes, fundadora da aplicação, foi premiada pelo melhor desempenho ao longo do programa "Road To Web Summit" com um cheque de 5 mil euros.