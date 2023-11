Europa prepara-se para ter aviões a energia solar que voam sozinhos

Ricardo Mourinho Félix diz que "estes aviões podem ser extremamente úteis" em áreas como a desflorestação, captura de dióxido de carbono. O vice-presidente do BEI destacou ainda tratar-se de financiamento “verde” em "atividades que são realmente ‘verdes’”.

O responsável do BEI lembrou também que os objetivos de descarbonização para 2050 apenas serão alcançados com novas tecnologias, como as que estão por trás deste tipo de aparelhos. Mourinho Félix reconheceu que “com as tecnologias que temos hoje disponíveis, a neutralidade carbónica em 2050 não é possível".

“É necessário o desenvolvimento de tecnologias que produzam uma economia sustentável e, ao mesmo tempo, justa, que beneficie todos os seres humanos", rematou.