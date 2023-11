EDP vai reduzir em 15% a sua componente do preço da luz a partir de janeiro

A EDP vai reduzir a sua componente do preço da luz, em 2024, com uma descida de 15% na parcela "Energia e Estrutura Comercial", mas o preço final só poderá ser calculado após o regulador publicar as tarifas.

"A partir de janeiro de 2024, a EDP Comercial vai voltar a reduzir a sua componente do preço da eletricidade praticado às famílias, aplicando uma redução média de 15% na parcela denominada de "Energia e Estrutura Comercial", lê-se numa nota enviada à Lusa.

A elétrica sublinhou que esta descida só é possível graças à evolução positiva dos custos com a aquisição de energia nos mercados grossistas.

Por outro lado, conforme sublinhou, esta decisão enquadra-se no compromisso de repor a estabilidade e os preços aos seus clientes.

Contudo, ressalvou que o preço final aplicado aos clientes residenciais só pode ser calculado após o regulador publicar as tarifas de acesso às redes finais para 2024.

No caso do gás, "a fatura final dos clientes residenciais voltará a descer em janeiro, com uma redução média de 2%".