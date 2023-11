Airbus aponta aviões a hidrogénio para 2035. Táxis aéreos começam a voar no próximo ano

Aviões a hidrogénio em 2035, camiões elétricos e helicópteros elétricos como táxis nas grandes cidades europeias já no próximo ano. Reunidos para discutir o futuro da mobilidade na Europa, representantes dos setores da aviação e do transporte de mercadorias por camião falaram na Web Summit Lisboa sobre como estão a inovar e a estudar a redução de emissão de gases, sem esquecer a segurança e a eficiência.

Falando no painel, a vice-presidente executiva da Airbus, Catherine Jestin, explicou como a companhia aérea pretende chegar à meta de acabar com as emissões de carbono até 2050.

“Pensamos que é possível e estamos a abordar a meta de vários ângulos. Estamos a trabalhar nos motores, estamos a trabalhar nas asas, que gostaríamos que fossem dobráveis, estamos a trabalhar na hibridização, numa combinação entre combustível sustentável e eletricidade e, claro, no hidrogénio”, referiu.

Indicando que os aviões, em si, são “apenas uma parte da solução”, representando cerca de 50% das emissões de carbono, Catherine Jestin aponta que a chave está em encontrar uma fonte sustentável de combustível, que representa 30% a 40% das emissões.

A vice-presidente da Airbus considera que o hidrogénio será um objetivo “apenas para curtas viagens”, com o combustível sustentável a ser utilizado em viagens de longa duração, assegurando que não haverá voos sem pilotos, devido à regulação.