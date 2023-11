PRR. Foram pagos mais 51 milhões de euros a beneficiários na última semana

Os beneficiários diretos e finais do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) receberam 2.872 milhões de euros até 8 de novembro, mais 51 milhões de euros do que o valor acumulado até à semana passada, foi anunciado.

Os pagamentos efetuados correspondem a 17% do total.

Com os maiores montantes recebidos estão as empresas (879 milhões de euros), as entidades públicas (753 milhões de euros) e as empresas públicas (368 milhões de euros).

Depois surgem as escolas (258 milhões de euros), as autarquias e áreas metropolitanas (198 milhões de euros), as famílias (151 milhões de euros) e as instituições do ensino superior (143 milhões de euros).

No final da tabela aparecem as instituições da economia solidária e social (68 milhões de euros) e as instituições do sistema científico e tecnológico (55 milhões de euros).

As aprovações, por seu turno, estão em 14.580 milhões de euros, o que corresponde a 88%.

Destacam-se as empresas (4.563 milhões de euros), as entidades públicas (4.334 milhões de euros), as empresas públicas (2.253 milhões de euros) e as autarquias e áreas metropolitanas (1.526 milhões de euros).