​Moedas na Web Summit sonha uma Lisboa "porto seguro da inovação", Costa e Silva com tecnologia estilo "Star Trek"

Agora, Carlos Moedas traça outra meta. “Quero que Lisboa seja o porto seguro da inovação”. O presidente da Câmara de Lisboa recordou tempos idos, anteriores ao nascimento de Cristo, onde as pessoas estavam “juntos na diversidade”. O autarca quer que se dê continuidade a esse espírito de união, assegurando que, na Lisboa do século XXI, “ninguém quer mudar ninguém, toda a gente é bem-vinda e toda a gente pode ser quem é”.

“Star Trek” ou “Matrix”, eis a questão

O pontapé de saída da Web Summit contou com a participação de um dos poucos ministros do atual Governo que vão estar presentes no evento.

António Costa Silva, ministro da Economia, subiu ao palco para falar de sucessos cinematográficos aos empreendedores.

“Quando olhamos para os problemas do nosso mundo hoje, e penso que tenho à minha frente algumas das mentes mais brilhantes do mundo, temos de os resolver e só podem ser resolvidos com inovação e com tecnologia”, começou por dizer, considerando a ameaça climática como o problema mais grave.

O ministro considerou que “podemos escolher ou um mundo como no ‘Star Trek’ ou como no ‘Matrix’”.

“Se escolhermos a abordagem do ‘Star Trek’, vamos usar a tecnologia para combater a pobreza, a desigualdade, para dar a todos os cidadãos oportunidades de vida”, explicou.

“Por outro lado”, acrescentou, “se escolhermos a abordagem do ‘Matrix’ significa ‘business as usual’ em que as tecnologias são desenvolvidas, mas não são usadas na direção correta”.

António Costa Silva considerou ainda que “a inteligência artificial vai ser a eletricidade do século XXI, desempenhando precisamente o mesmo papel que a eletricidade desempenhou na mudança e moldando a economia”.