PRR. Dois em cada três investimentos estão com problemas de execução

A apreciação global revela que, dos 86 investimentos/medidas/submedidas analisados, são apreciados com “Alinhados com o Planeamento” (31,4%), “Necessário Acompanhamento” (45,3%), “Preocupante” (19,8%) e “Crítico” (3,5%).

A execução dos projetos do PRR continuam a receber muitos reparos por parte da Comissão Nacional de Acompanhamento destes investimentos. No relatório que esta segunda-feira é conhecido, e a que a Renascença teve acesso, pode verificar-se que dois em cada três investimentos não está a correr como foi planeado.

Os dados agora revelados dão a entender que o PRR direcionado para as empresas não está a correr como era esperado . Das 14 medias direcionadas para as empresas ou para a sua capitalização, apenas duas estão alinhadas com o que era esperado neste momento . Todas as outras são descritas como tendo necessidade e acompanhamento ou em “estado crítico”.

Há ainda um outro dado que pode ajudar a perceber o evoluir do PRR, dos 86 investimentos analisados, quase 25%, num total de 21 áreas tiveram uma avaliação pior este ano do que em 2022 . Apenas seis, ou seja 7%, conseguiu melhor de um ano para outro a apreciação do CNA.

Há ainda alertas para a degradação de imóveis das câmaras . A mesma entidade recomenda que se comecem a avaliar as estratégias de sustentabilidade e continuidade de manutenção dos imóveis no futuro, que sendo uma necessidade evidente atual, “ se podem transformar numa subsidiação contínua deste parque público ”.

Noutro vetor, o da “Bolsa Nacional de Alojamento Urgente Temporário”, a CNA considera que seria positivo o alargamento do número de casas e maior abrangência das pessoas que possam utilizar os alojamentos desta bolsa urgente e temporária, sendo também de avaliar a possibilidade de abrangência a profissionais deslocados temporariamente no território (p.ex. médicos, enfermeiros ou professores do ensino básico ou secundário) ou ainda trabalhadores sazonais.

Por fim, os programas de rendas acessíveis, a CNA também considera a situação atual destes veículos como preocupante.

As recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR

1- Maior celeridade na avaliação das candidaturas, garantido o cumprimento dos prazos definidos nos Avisos;



2- Publicação, nos sites dos Beneficiários Intermediários, das atas de avaliação das candidaturas, com discriminação das pontuações nos critérios de avaliação, e listagem, quer dos projetos aprovados quer dos restantes, de forma a garantir total transparência em todo o processo;

3- Operacionalização do mecanismo de reposição do IVA, garantido um pagamento atempado aos beneficiários finais;

4- Reavaliar a necessidade de reforço das equipas PRR nos vários organismos (quer intermediários, quer de licenciamento, como é o caso da APA ou DGEG), tendo em atenção que não foi possível à CNA identificar se o contingente inicialmente previsto está contratado e se é suficiente;

5- Melhoria das plataformas informáticas utilizadas nas diferentes fases da gestão do projeto, desde as candidaturas até à submissão dos pedidos de pagamento e reporte da informação, garantindo mais usabilidade na sua utilização. Realça-se ainda a necessidade de interoperabilidade das várias plataformas dos beneficiários intermediários com a SIGA-PRR da EMRP;

6- Garantir celeridade na análise dos pedidos de pagamento por parte dos beneficiários finais. Deve ser equacionada a possibilidade de pagamento contra fatura, no caso em que não é a prática corrente, de forma a garantir maior liquidez aos beneficiários finais.

7- Acelerar os processos de autorizações por parte dos diferentes organismos públicos e promover uma maior cultura de cooperação e cocriação nos vários processos, centrando a atuação na resolução do problema global e não em atuações parcelares;

8- Cumprir o Plano de Avisos, por parte dos Beneficiários intermediários. Destaca-se a publicação de um plano de Avisos no site da Recuperar Portugal, mas deve ser feito um esforço adicional para que o planeamento seja cumprido;

9- Vários Avisos incluem o contributo de cada um dos investimentos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o que se saúda. Esta prática deve ser transversal a todos os Avisos. Recomenda-se ainda que na informação publicada sobre a execução do PRR, esta ligação aos ODS seja evidente.

10- Reforçar, através de ações concretas, a promoção da igualdade de género nos investimentos PRR. Estas ações podem passar pela elaboração de guias de sensibilização para os beneficiários diretos, intermediários e finais, ou pela identificação de boas práticas a utilizar nas diferentes fases dos investimentos. Recomenda-se ainda que estas ações sejam articuladas com os diferentes organismos governamentais responsáveis.

11- Necessidade de reflexão por parte das entidades, antes de solicitar documentos de controlo, evitando a lógica de "colecionar" informação, com necessidade de imprimir uma monitorização SMART, evitando também sobrecarregar os escassos RH com análise da documentação solicitada e não estritamente necessária.

12- Definir modelos de acompanhamento que permitam, por um lado, perceber o desenvolvimento dos projetos, mas também antecipar riscos na execução.

13- Melhorar a comunicação das realizações (outputs) e resultados (outcomes) alcançados nos vários investimentos do PRR junto da sociedade civil, diversificando os meios de comunicação utilizados, de forma a poder alcançar os diferentes públicos.

14- Construir uma agenda coerente e global de avaliação de impacto do PRR, integrando os diferentes intervenientes no processo, com particular destaque para o PlanAPP, cujas competências foram alargadas no âmbito da alteração dos modelos de governação do PRR. Esta agenda, deve ter a preocupação de definir as metodologias e os indicadores a utilizar;

15- Desenvolver um dashboard de execução global do PRR, complementar à execução financeira e de cumprimento das metas e marcos, como forma de promover uma comunicação mais abrangente junto da sociedade. Este dashboad deverá conter uma análise dos investimentos a nível territorial (e, sempre que aplicável, por dimensão de empresa não financeira beneficiária), entre outras dimensões que se considerem relevantes.

Embora a CNA diga que a reprogramação em baixa das próximas metas permita aliviar a pressão desta fase, “ainda não está ultrapassada toda a fase de identificação de terrenos ou imóveis, verificação de registos, sua avaliação para efeitos de adequação ao uso de habitação, bem como todas as fases de projetos, concursos públicos e obra”.

Em suma, nenhum dos quatro vetores da habitação estão alinhados com o que estava planeado para esta fase do PRR.

E o hidrogénio?

Os projetos do hidrogénio, englobados no PRR, e que estiveram em foco no processo “Influencer” que levaram a queda do Governo, melhorou na avaliação negativa por parte da CNA.