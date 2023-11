Preços dos combustíveis mais baratos esta segunda-feira

A semana arranca com boas notícias para quem precisar de abastecer o automóvel.

Os preços dos combustíveis vão descer, com as previsões a apontarem para uma descida de 4,5 cêntimos por litro de gasóleo enquanto a gasolina deverá descer três cêntimos por litro.

Tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,687 euros por litro de gasóleo simples e 1,763 euros por litro de gasolina simples 95.

Apesar das descidas previstas convém confirmar o preço nas bombas uma vez que ele depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

As previsões são feitas com base na manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo, para mitigar o aumento dos preços que estiveram em vigor no mês de outubro.

As medidas incluem a redução do ISP (que equivale a uma redução do IVA de 23% e 13%), o mecanismo de compensação através do qual é reduzido do ISP em relação à receita adicional do IVA e a suspensão da atualização da taxa de carbono, traduzindo-se num desconto de 25 cêntimos por litro de gasóleo e de 26 cêntimos por litro de gasolina.

De acordo com o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal tem a 9ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 0,6 cêntimos, enquanto o gasóleo ocupa a 14ª posição do ranking europeu.