Comissão de ética do Banco de Portugal vai avaliar conduta de Mário Centeno

A comissão de ética do Banco de Portugal deverá reunir na próxima segunda-feira para avaliar o comportamento do governador Mário Centeno, durante a crise política que levou à queda do Governo.

Em causa está o convite feito pelo primeiro-ministro a Mário Centeno para o substituir no cargo de chefe do Executivo e uma eventual quebra de independência do governador.

A informação que está a ser avançada pelo jornal digital ECO.

A comissão de ética é liderada por Rui Vilar, antigo chairman da Caixa Geral de Depósitos.



