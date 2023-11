Desemprego mantém-se nos 6,1% mas sobe 0,1 pontos em termos homólogos

A taxa de desemprego manteve-se nos 6,1% no terceiro trimestre, a mesma taxa do trimestre anterior e 0,1 pontos percentuais acima do mesmo período de 2022, informou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Entre julho e setembro, a população desempregada, estimada em 326.100 pessoas, aumentou 0,5% (1.400) em relação ao trimestre anterior e 4,4% (13.700) relativamente ao homólogo.

Já a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 11,3%, o que representa uma diminuição de 0,1 pontos percentuais do segundo para o terceiro trimestre e uma estabilização face ao mesmo trimestre do ano passado.