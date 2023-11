A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira em baixa e o índice PSI caiu 2,54% para 6.227,35 pontos, com todas as cotadas no vermelho, no dia em que foi anunciada a demissão do primeiro-ministro.

No topo das 16 descidas, a Mota-Engil perdeu 5,56% para 2,97 euros e a Galp cedeu 4,50% para 13,48 euros. As principais bolsas europeias dividiram-se entre ganhos e perdas. Milão caiu 0,69%, Paris 0,39%, Londres 0,10% e Madrid 0,06%, mas Frankfurt subiu 0,11%.