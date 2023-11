Preços dos combustíveis. Gasóleo desce meio cêntimo, gasolina não mexe

A semana arranca com nova mexida no preço do gasóleo que deve descer meio cêntimo por litro. Já o preço do litro de gasolina não deve sofrer alterações.

De acordo com os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço da gasolina simples 95 deve passar a custar 1,768 euros por litro e o litro de gasóleo 1,701 euros.

Os novos preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.

Na última semana, o gasóleo baixou dois cêntimos e a gasolina registou uma descida muito ligeira.

De acordo com o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia, Portugal tem a 10ª gasolina 95 mais cara da Europa, cerca de 1,3 cêntimos acima da média europeia. Já o gasóleo ocupa a 15ª posição do ranking europeu.