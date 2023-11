Falência da Efacec custaria ao Estado entre 60 e 65 milhões de euros por ano

O ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, estimou esta segunda-feira que a falência da Efacec custaria ao Estado entre 60 a 65 milhões de euros por ano, entre subsídios de desemprego e perdas de contribuições sociais.

António Costa Silva falava numa audição parlamentar conjunta da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) e da Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

“Fizemos as contas para avaliar o que eram os subsídios se a Efacec falisse, quais eram os custos para o Estado português, para cerca de dois mil trabalhadores, metade dos quais têm formação superior”, explicou.

Segundo o ministro, tal “significava pagar por mês, entre 1,7 a dois milhões de euros para o subsídio de desemprego, o que daria cerca de 20 a 25 milhões [de euros] por ano”, a que acresceriam “as contribuições que a empresa faz e não eram recebidas”, que corresponderiam a “3,3 milhões por mês, o que daria cerca de 40 milhões [de euros] por ano”.