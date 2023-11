A próxima semana deve trazer uma nova descida no preço dos combustíveis.

De acordo com fonte do setor à Renascença, a descida deve rondar os dois cêntimos, tanto na gasolina como no gasóleo.

O preço final dos combustíveis nas bombas varia, no entanto, consoante cada posto de abastecimento, marca e zona onde está localizado.

Dentro da mesma rede de abastecimento, os preços também podem variar de localização para localização.