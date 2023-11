EFACEC. PSD quer mais explicações do ministro da Economia e do primeiro-ministro

O ministro da Economia anunciou, esta terça-feira, novidades no processo de venda da EFACEC e falou de um "dia feliz", mas o PSD não tem a mesma opinião. O partido da oposição já reagiu, considerando que não se sabe para quem é que hoje é um dia feliz, mas que não será, "seguramente, para os contribuintes portugueses”.

À Renascença, o presidente do grupo parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, recorda que entre o valor que foi já colocado pelo Estado e o que ainda vai ser investido a propósito da venda (160 milhões de euros), foram colocados no total 400 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes na EFACEC, que vai passar para um grupo privado.

“Quando foi nacionalizada em 2020 o único argumento do Governo era os problemas legais da acionista Isabel dos Santos que impediam a EFACEC de conseguir financiamento. O Governo disse, inclusive, que, no prazo de um ano, voltaria a vender a empresa e arranjaria um acionista que não tivesse problemas legais e não foi nada disso que aconteceu", reforça.

"Portanto, o primeiro-ministro tem que explicar ao país por que é que em 2020 nacionalizou, porque é que disse que a nacionalização resultava dos problemas da acionista e não era apenas por causa disso, como agora já confirmamos – a empresa estava falida”, diz Joaquim Miranda Sarmento.

O líder parlamentar social-democrata sublinha que é necessário compreender por que é que "foram gastos 400 milhões de euros dos contribuintes" numa empresa que vai ser entregue ao privado.

Para Joaquim Miranda Sarmento, as explicações hoje apresentadas em conferência de imprensa nada dizem sobre o que vai acontecer, pelo que o PSD vai chamar o ministro da Economia ao Parlamento com urgência, sublinhando que o primeiro-ministro é, no entanto, o principal responsável.