Receita fiscal do Estado cresceu 7,7% até setembro

A receita fiscal do Estado ascendeu a 42.924,9 milhões de euros até setembro, subindo 7,7% de acordo com a síntese de execução orçamental divulgada esta terça-feira pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

Em termos acumulados, nestes primeiros nove meses do ano, a receita fiscal subiu 3.057,9 milhões de euros face ao valor observado no mesmo mês do ano passado.

"Em termos acumulados, a receita fiscal apresenta um crescimento de 7,7% (3.057,9 milhões de euros) influenciada, em parte, pela prorrogação do pagamento de retenções na fonte de IRS (32,5 milhões de euros) e de IRC (6 milhões de euros) em setembro de 2022", refere a DGO.

A entidade justifica ainda parte daquela evolução pela prorrogação do pagamento de IVA "que afetou positivamente a receita em 2023 em 71,2 milhões de euros - resultando da diferença entre o valor de 554,8 milhões de euros dos planos aprovados até setembro de 2023 e o valor de 483,6 milhões de euros relativos a pagamentos de prestações de planos aprovados em 2022".