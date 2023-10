INE divulga estimativa rápida da evolução do PIB no terceiro trimestre

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga, esta terça-feira, a estimativa rápida da evolução do PIB no terceiro trimestre, depois de a economia ter registado um crescimento homólogo de 2,5% e ter estagnado em cadeia no segundo trimestre.

Os economistas consultados pela Lusa preveem que, no terceiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido entre 1,7% e 2,4% em termos homólogos, enquanto o intervalo em cadeia varia entre uma expansão do PIB de 0,4% e uma contração de 0,3%.

As previsões dos economistas apontam todas para um desempenho abaixo do registado no primeiro e segundo trimestre, em grande parte influenciadas por um desempenho mais fraco das exportações.

Inicialmente o INE divulgou um crescimento homólogo de 2,3% no segundo trimestre, mas em setembro reviu em alta de 0,2 pontos percentuais (pp.) a taxa, para 2,5%, mantendo inalterada a variação em cadeia (0,0%).

Nas previsões subjacentes à proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), o Governo prevê para a totalidade deste ano um crescimento da economia de 2,2%.