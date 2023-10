Lucros do BCP aumentam mais de 7 vezes para 651 milhões

O BCP teve lucros de 650,7 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais de sete vezes os 89,8 milhões de euros registados no mesmo período de 2022, divulgou esta segunda-feira o banco em conferência de imprensa.

Nos primeiros nove meses do ano, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) foi de 2.117,5 milhões de euros, mais 37% do que em termos homólogos.

O presidente executivo do BCP, Miguel Maya, disse que o período entre julho e setembro foi um "bom trimestre", o qual "vem materializar o trabalho que vem sendo feito há vários anos".