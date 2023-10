“Bilha solidária” estende-se até 2025

O Governo alargou até 2025 o programa “bilha solidária” para a compra de botijas de gás. A medida, que se insere no Plano de Ação da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza 2022 – 2025, foi aprovada em Conselho de Ministros e publicada, esta terça-feira, em Diário da República.

A medida prevê o apoio de 10 euros por mês por família carenciada e conta com três milhões de euros de verbas do Fundo Ambiental.

De acordo com o Jornal de Negócios, o programa que estava previsto até dezembro e que desde o início deste ano conta com o envolvimento das juntas de freguesia passa a estar disponível até 2025.

Ainda segundo o Jornal Económico, desde novembro do ano passado foram submetidos mais de 90 mil pedidos de apoio e pagos 87.047 para um total de 870.479 euros já disponibilizados. Quanto à adesão de juntas de freguesia, até agora envolveram-se 1.747 autarquias.

De acordo com os números mais recentes do regulador do setor energético, consultados pelo Negócios, o preço médio de venda ao público nas botijas mais comercializadas de gás propano (11 kg) e de butano (13 kg) ronda os 30 euros.



Viseu, Braga e Vila Real são os distritos com preços mais baixos no gás engarrafado. Beja, Faro e Leiria apresentam os preços mais elevados.